Умерла дочь Сергея Королёва Наталья

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На 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирину Исаеву.
«Да, сыновья подтвердили информацию», — сказала она.Позднее эту же информацию подтвердил историк космонавтики Александр Железняков, написавший, что прощание с дочерью знаменитого конструктора состоится 15 августа.
Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.
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