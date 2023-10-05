Умерла народная артистка России Наталия Королева

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Народная артистка РФ, актриса Наталия Королева умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
«Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — говорится в публикации на сайте театра.
Уточняется, что актриса скончалась 3 октября, накануне гастролей. Причины смерти Наталии Королевой не уточняются.
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