Умерла народная артистка России Наталия Королева

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Харьковской области, а телеканал ТСН — о взрывах в полтавском городе Миргороде. Ранее в этих регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.