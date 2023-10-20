Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

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Скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявления бывшего супруга спортсменки.
Причина смерти олимпийской чемпионки не сообщается.
Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области.
Резцова скончалась в возрасте 58 лет.
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров. О скоропостижной смерти рассказал его внук.
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Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области.
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров. О скоропостижной смерти рассказал его внук.
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Анастасия Крестьянова