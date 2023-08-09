Умерла пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде

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Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.
45-летняя Наталья Никитина находилась, у нее диагностировали ожоги ста процентов тела. Только что стало известно о ее смерти.
Напомним, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Спасатели уже извлекли из-под завалов трех пострадавших. Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф. Он оперативно доставляет пострадавших в медучреждения.
В настоящий момент под завалами все еще могут находиться люди.
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Напомним, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
В настоящий момент под завалами все еще могут находиться люди.
Читайте также:
Воробьёв: взрыв в Сергиевом Посаде повредил 38 жилых домов
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СКР считает главной версией взрыва в Сергиевом Посаде нарушение норм безопасности
Евгения Парфентьева