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Умерла тёща бывшего советника президента Сергея Глазьева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
73-летняя совладелица устричного бизнеса в Крыму Лилия Гомзик скончалась в Москве. 22 октября она поехала с водителем в аптеку и супермаркет, однако по дороге женщине стало плохо, после чего она потеряла сознание. Водитель быстро вызвал скорую помощь, но прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть.
Дочерью Лилии является Оксана Глазьева, супруга экс-кандидата в президенты РФ и советника Владимира Путина. Сергей Глазьев занимал эту должность с 2012 по 2019 годы.
СМИ сообщали, что Оксане принадлежит 22,5% компании «Аква Крым», которая занимается разведением устриц и мидий. Покойная Гомзик была совладелицей этого бизнеса.
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Дочерью Лилии является Оксана Глазьева, супруга экс-кандидата в президенты РФ и советника Владимира Путина. Сергей Глазьев занимал эту должность с 2012 по 2019 годы.
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