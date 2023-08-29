УНИАН: На ж/д мосту между Белоруссией и Украиной взорвалось несколько мин

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На железнодорожном мосту на границе Украины и Белоруссии ночью произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
В результате взрыва повреждена опора конструкции, железнодорожное полотно разрушено по обе стороны следования поездов.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать удар молнии, который привёл к детонации нескольких противотанковых мин ТМ-62М, которые были заложены в качестве минно-взрывного заграждения. Однако специалисты, работающие на месте происшествия, не исключают версию возможной провокации украинской стороны.
Информация о пострадавших отсутствует.
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По предварительным данным, причиной ЧП мог стать удар молнии, который привёл к детонации нескольких противотанковых мин ТМ-62М, которые были заложены в качестве минно-взрывного заграждения. Однако специалисты, работающие на месте происшествия, не исключают версию возможной провокации украинской стороны.
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Анастасия Чинкова