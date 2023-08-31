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Уничтожен беспилотник, летевший в Москву

Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Воскресенском районе
31 августа 2023, 07:31
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами российской ПВО, минувшим утром был сбит беспилотник противника, который направлялся в Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграмм-канале.
Украинский дрон был обнаружен и сбит в Воскресенском районе, сообщил Собянин.

По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На место инцидента прибыли экстренные службы.


Ранее сообщалось, что власти Пскова заявили об устранении последствий атаки украинских БПЛА на аэропорт.

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#минобороны
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Из-за пожара в многоэтажном доме в ЮАР 20 человек погибли, 43 ранены
В ЮАР при пожаре в многоэтажном здании погибли не менее 20 человек
31 августа 2023, 07:52

Фото: iStock/Kara Capaldo

По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР. Об этом сообщает портал News24.
В настоящее время причины пожара выясняются. Власти города также подтвердили информацию о произошедшем. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте пожара продолжают работать экстренные службы. 

Прежде сообщалось о пожаре в Румынии. В результате происшествия погибли два человека на АЗС, где произошли взрывы. 

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#происшествия
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Смертельное ДТП в Хабаровском крае унесло жизни четырех человек
В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП
31 августа 2023, 07:39

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе Хабаровского края. Об этом сообщила прокуратура региона.
Два пассажира и водитель автомобиля «Subaru» от полученных травм скончались на месте. Водитель второй иномарки также скончался. Пассажир «Toyota» госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ведомстве. 

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Toyota», который выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с «Subaru». 

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#человек
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В «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали 32 рейса
31 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/skyNext

В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» минимум 32 рейса задержаны, еще четыре отменены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписание».
На момент 6:17 31 августа во «Внуково» десять рейсов задержаны и три отменены.

В «Шереметьево» — восемь рейсов задержано.

В «Домодедово» — 15 рейсов задержаны и один отменен.

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Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше — Радио ZET

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#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
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#рейсы
#задержки
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Против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
Seneweb: для разгона габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
31 августа 2023, 04:56

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

По данным портала Seneweb, сенегальские силы правопорядка использовали слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся перед посольством своей страны в Дакаре, столице Сенегала.
Сообщается, что в среду граждане Габона проводили демонстрацию возле своего дипломатического представительства, однако информация о содержании лозунгов, поднятых участниками, не предоставлена.

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#информация
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Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше — Радио ZET
31 августа 2023, 04:31

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший в Москву, сделал в небе над Варшавой «странный» манёвр. Об этом пишет ZET.
В материале польского радио отмечается, что 29 августа «необычный полет» самолета с российскими туристами запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.

«Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы», — говорится в публикации.

В качестве причины указывается мощный грозовой фронт, вынудивший самолет проследовать «по весьма странному маршруту». В чем странность, ZET не уточняет.

«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе», — отмечает польская радиостанция.

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#государство
#россия
#польша
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Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС
Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС
31 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Bilanol

По информации, которую предоставил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, были запущены проектные работы по реконструкции Каховской ГЭС, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что вопрос не в средствах, а в желании и экономической целесообразности данного проекта. Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что независимо от необходимых инвестиций на восстановление Каховской ГЭС, это будет рентабельным предприятием.

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#выплаты
#кладбище
#путин
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В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек
В Саратове при столкновении фуры и автобуса Москва-Махачкала погиб человек
31 августа 2023, 03:39

Фото: iStock/z1b

В Саратове произошло столкновение фуры и автобуса, который следовал по маршруту Москва-Махачкала. В результате в автобусе погиб один человек, а еще 10 получили ранения, передает РИА Новости.
По предварительной информации, инцидент произошел в 1:43 (0:43 по московскому времени) в Гагаринском районе, на повороте в село Пудовкино. В результате столкновения пассажирского автобуса Москва-Махачкала и грузовой фуры марки Mercedes погиб один пассажир, а 10 человек получили ранения.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается на месте происшествия. Работой по ликвидации последствий ДТП занимается руководитель службы спасения области Никита Зрада.

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В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

В Белгородской области трое человек погибли в аварии
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#инцидент
#происшествия
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В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
При ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека, один госпитализирован
31 августа 2023, 03:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В ДТП, произошедшем в Нанайском районе Хабаровского края, четыре человека погибли, а один получил ранения и находится в больнице. Информацию об этом сообщила старший госинспектор краевого управления ГИБДД Анастасия Зайцева в беседе с РИА Новости.
«Сегодня утром в районе села Датта Нанайского района произошло страшное ДТП на дороге. В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, а еще один человек был доставлен в больницу», — поделилась собеседница агентства.
Согласно информации от прокуратуры региона, авария произошла в 7:00 (0:00 мск) на автодороге, соединяющей Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Происшествие затронуло два автомобиля: Subaru Forester (трое погибших) и Toyota Prius (одна жертва). Пассажир Toyota Prius был госпитализирован. Прокуратура района следит за проведением расследования, которое осуществляют правоохранительные органы. Прокурор Нанайского района Андрей Сова также прибыл на место происшествия.

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В Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ
В Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ
31 августа 2023, 01:23

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил местную жительницу Ольгу Смирнову к шести годам лишения свободы за распространение фейков про ВС РФ. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Женщину признали виновной в совершении преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). При этом ее лишили права заниматься деятельностью в интернете еще три года после отбытия срока.

В марте 2022 года петербурженка опубликовала в социальной сети ложные сведения о действиях российских военных в Мариуполе и на Запорожской АЭС. По версии следствия, Смирнова совершила преступление по мотивам политической ненависти и вражды.

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