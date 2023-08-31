Уничтожен беспилотник, летевший в Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами российской ПВО, минувшим утром был сбит беспилотник противника, который направлялся в Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграмм-канале.
Украинский дрон был обнаружен и сбит в Воскресенском районе, сообщил Собянин.
По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Ранее сообщалось, что власти Пскова заявили об устранении последствий атаки украинских БПЛА на аэропорт.
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По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На место инцидента прибыли экстренные службы.
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Анастасия Крестьянова