UNRWA: В результате повреждения лагерей для беженцев в Газе погибли 23 человека

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В результате повреждения четырех лагерей для беженцев в секторе Газа погибли не менее 23 человек, об этом сообщили в UNRWA.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) переоборудовало школы в секторе Газа под укрытия для граждан, которые остались без крыши над головой. Однако, непрекращающиеся израильские удары разрушили четыре из них за последние сутки.
За прошедшие сутки погибли, как минимум, 23 человека.
В БАПОР напомнили и об обстреле лагеря Джебалия. По последним данным там погибли 20 человек. При обстреле лагеря аш-Шати погиб ребенок.
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«Только за прошедшие 24 часа четыре укрытия БАПОР были повреждены в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители агентства.
В БАПОР напомнили и об обстреле лагеря Джебалия. По последним данным там погибли 20 человек. При обстреле лагеря аш-Шати погиб ребенок.
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Евгения Парфентьева