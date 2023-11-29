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Уральский суд оставил в силе приговор 85-лентему тренеру за педофилию

29 ноября 2023, 13:14
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Свердловской области оставил без изменений приговор 85-лентему тренеру, которого обвинили в домогательствах до 10-летней девочки, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Уголовное дело на тренера возбудили после конфликта с его 10-летней воспитанницей. 18 февраля 2021 года она пришла на тренировку к Ражеву, однако, тот не пустил её, потому что у девочки не было записи и медицинской справки. Придя домой, школьница заявила матери, что тренер приставал к ней. Коллеги пенсионера были убеждены, что Ражев не делал этого, а обвинение выбило из него показания обманным путём.

2 октября Чкаловский районный суд приговорил 85-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также обязал Ражева выплатить материальную компенсацию в 100 тысяч рублей матери потерпевшей девочки.


Адвокат Ражева заявил, что у обвинения нет никаких доказательств вины его подзащитного. Однако, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд решил оставить приговор тренеру без изменений.

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#педофилия
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Дмитровские полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля
29 ноября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 41-летней представительницы местной коммерческой организации о хищении в деревне Насадкино продовольственной продукции мошенническим путём. Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей. Позже сотрудники полиции задержали по подозреваемого – 32-летнего уроженца одной из республик Закавказья», – отметила Петрова.

Установлено, что злоумышленник ранее уже сотрудничал с этой фирмой и расплачивался за товар при его получении. Однако при заключении очередной сделки он пообещал рассчитаться позже, но не сделал этого. Мужчина просто вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал его.  

По словам Петровой, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#полицейские
#хищение
#дмитровский городской округ
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В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки
29 ноября 2023, 13:49

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Драка случилась 20 ноября, когда 10-летний мальчик возвращался из школы.
E1 сообщает, что в тот день школьник провожал свою подругу, а его одноклассники начали шутить над ним и дразнить друзей женихом и невестой.

Один из одноклассников начал драку. Он ударил мальчика кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и со всей силы начал бить по голове. После этого повалил сверстника на асфальт и начал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг обидчика оскорблял и унижал школьника. Избитый мальчик еле добрался до дома, где пожаловался на сильные головные боли и боли в спине.

Врачи диагностировали многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками, а также сильный отек на спине. Были подозрения на перелом позвоночника. 

«22 ноября ему сделали МРТ. Слава Богу, серьезный перелом не подтвердился», —говорит мать мальчика.
Ребёнок провел в больнице четыре дня с диагностированным ушибом грудного и поясничного отделов позвоночника. Школьник ходит на магнитотерапию и наблюдается у травматолога.

Полиция начала проверку. 

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В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе

Модель во время фотосессии унесло в море
#дети
#школьники
#драка
#полиция
#подростки
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Модель во время фотосессии унесло в море
29 ноября 2023, 13:23

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В США модель унесло в море во время фотосессии, но она выжила.
LADBible сообщает, что модель позировала на скале возле океана в Калифорнии. В этот момент на неё обрушилась волна. Женщина рассказала, что всё случилось так быстро, что она даже не поняла, как оказалась под водой.

«Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных фотографий поближе к воде», —рассказал фотограф.
По словам свидетелей инцидента, они не слышали и не видели Кейт несколько минут. Оказалось, что волна занесла девушку в небольшую пещеру, где она дождалась помощи спасателей.

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#происшествие
#съёмки
#новости
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ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»
29 ноября 2023, 13:16

Фото: iStock/Akintevs

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении сотрудника концерна «АвтоВАЗ» за разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области.
Сотрудникам спецслужбы удалось выяснить, что инженер-конструктор предприятия предоставляла третьим лицам доверенные ей по работе сведения из корыстной заинтересованности. Переданные сведения являются коммерческой тайной организации.

В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, являющихся коммерческой тайной предприятия. 

Сотруднице «АвтоВАЗа» грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

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#фсб
#уголовное дело
#предприятия
#россия
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В Японии рыбаки обнаружили трех человек на месте падения конвертоплана
29 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На месте рухнувшего американского конвертоплана Osprey в Японии рыбаки нашли трех человек.
Об их состоянии ничего не сообщают, сообщает телеканал NHK. По данным источника, рыболовецкие суда направились к месту крушения конвертоплана, чтобы найти людей. Удалось обнаружить трёх человек, спасательную лодку. 

Ранее сообщалось о падении конвертоплана Osprey в море в районе префектуры Кагосима. На борту находились восемь членов экипажа.

Напомним, конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима). по некоторым данным,  конвертоплан упал в море.

В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.

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#япония
#рыбаки
#происшествие
#сша
#крушение
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В туалете столичного суда умер подсудимый, но никто этого не заметил
В туалете Симоновского суда Москвы умер подсудимый и пролежал там сутки
29 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Подсудимый умер в туалете Симоновского суда Москвы и пролежал там целые сутки, никто не заметил его отсутствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в конце судебного слушания 46-летний подсудимый, которого обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц, отпросился в туалет. Там он умер, однако факт его невозвращения никто не заметил. В итоге суд закрыли, все ушли по домам.

Только на следующее утро конвоир обнаружил в туалете труп. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.

Накануне также сообщалось, что в камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник.


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#мужчины
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В СК раскрыли подробности планировавшегося теракта в Москве
СК: мужчине, планировавшему теракт в Москве, обещали переброску на Украину
29 ноября 2023, 12:53

Фото: iStock/Thomasaf

Мужчина, планировавший теракт в Москве, рассказал об обещании сотрудника спецслужб о переброске на Украину. Об этом сообщает управление СК РФ по городу Москве в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции. Уточняется, что он действовал по заданию в настоящее время неизвестного лица. 

По данным следствия, мужчина собирался взорвать состав с горюче-смазочными материалами с помощью самодельного взрывного устройства. 

Задержанный рассказал сотрудникам СК, что сотрудник спецслужб обещал вывезти мужчину на Украину после каждого выполненного задания, однако обещание не было выполнено. 

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#следственный комитет
#теракт
#москва
#украина
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В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе
29 ноября 2023, 12:35

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Калининграде мигранты толпой избили ногами россиянина на остановке и в самом автобусе.
Их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

Группа иностранных граждан пинала лежащего мужчину. Затем он смог подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир крикнули водителю, чтобы он быстрее закрыл двери, но он не успел и мигранты оказались в салоне. Там они продолжили издеваться над мужчиной и опять вытащили его на улицу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту потасовки. 

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#драка
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#полиция
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В Москве предотвращён теракт
СК: В Москве арестовали мужчину, планировавшего взорвать цистерну на ж/д станции
29 ноября 2023, 12:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержан мужчина, который планировал взорвать цистерну на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», —говорится в сообщении.

По предварительным данным, 40-летний житель столицы получил задание на совершение террористического акта. За это ему обещали заплатить деньги. Он приехал в один из московских лесопарков в ЮЗАО для того, чтобы забрать детонатор для самодельного взрывного устройства. Где и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области с поличным. Возбуждено уголовное дело.

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