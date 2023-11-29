Уральский суд оставил в силе приговор 85-лентему тренеру за педофилию

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Суд в Свердловской области оставил без изменений приговор 85-лентему тренеру, которого обвинили в домогательствах до 10-летней девочки, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Уголовное дело на тренера возбудили после конфликта с его 10-летней воспитанницей. 18 февраля 2021 года она пришла на тренировку к Ражеву, однако, тот не пустил её, потому что у девочки не было записи и медицинской справки. Придя домой, школьница заявила матери, что тренер приставал к ней. Коллеги пенсионера были убеждены, что Ражев не делал этого, а обвинение выбило из него показания обманным путём.
2 октября Чкаловский районный суд приговорил 85-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также обязал Ражева выплатить материальную компенсацию в 100 тысяч рублей матери потерпевшей девочки.
Адвокат Ражева заявил, что у обвинения нет никаких доказательств вины его подзащитного. Однако, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд решил оставить приговор тренеру без изменений.
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2 октября Чкаловский районный суд приговорил 85-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также обязал Ражева выплатить материальную компенсацию в 100 тысяч рублей матери потерпевшей девочки.
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Евгения Парфентьева