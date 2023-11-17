Уральцу, после утечки газа в квартире которого погибли люди, вынесли приговор

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Златоустовский городской суд вынес приговор мужчине, после утечки газа в квартире которого погибли пять человек, об этом сообщили в пресс-центр прокуратуры по региону.
По информации ведомства, мужчина установил у себя дома новую газовую колонку не проведя никаких необходимых проверок. В результате, в ноябре 2021 года в многоквартирном доме произошла утечка газа, пять человек погибли. Причиной тому стала эта самая неверно установленная колонка.
Отмечается, что мужчина сдавал свою квартиру в аренду и сам в ней не жил.
На него было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Суд признал жителя Челябинской области виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Отмечается, что мужчина сдавал свою квартиру в аренду и сам в ней не жил.
Суд признал жителя Челябинской области виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Евгения Парфентьева