URA.RU: Жительница Челябинска устроила групповой секс со школьниками

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В Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Информацию сообщает URA.RU источник в силовых структурах.
По информации издания, на прошлых выходных женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Журналисты URA.RU связались с пресс-службой Следственного комитета по региону, комментировать ситуацию те отказались.
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