Уроженец Шри-Ланки организовал бордель в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 49-летнего уроженца Шри-Ланки, которого подозревают в организации борделя
Уроженца Шри-Ланки подозревают в организации интим-притона в Петербурге, передаёт 78.ru.
Уточняется, что на Ново-Александровской улице в Невском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 49-летнего уроженца Шри-Ланки, которого подозревают в организации борделя.
Все причастные к работе интим-притона привлечены к административной ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что на Ново-Александровской улице в Невском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 49-летнего уроженца Шри-Ланки, которого подозревают в организации борделя.
«Вместе с ним были задержаны восемь уроженок ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, а также администратор заведения и охранник», — говорится в сообщении.
Все причастные к работе интим-притона привлечены к административной ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная