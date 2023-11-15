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Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации

15 ноября 2023, 11:12
Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Подмосковные силовики пресекли противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Управление собрало исчерпывающие доказательства причастности Жасурбека Очилдиева 1998 года рождения к деятельности запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Он распространял идеологии «всемирного исламского халифата».

Западный окружной военный суд признал Очилдиева виновным в организация деятельности террористической организации и участии в её деятельности такой организации. Его приговорили к лишению свободы на 11 лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.


Приговор суда вступил в законную силу.

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#подмосковье
#московская область
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На МКАДе грузовик насмерть сбил человека
15 ноября 2023, 10:31

Фото: iStock/Motortion

На МКАДе грузовик сбил водителя, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть. Он скончался на месте. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным в 9 утра водитель автомобиля «Форд Транзит» остановился в районе 77 км внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в этот момент мужчину сбил грузовой автомобиль «ДАФ». Он скончался на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Движение в месте аварии затруднено.

Ранее также сообщалось, что в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры. Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.


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В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва
15 ноября 2023, 10:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В аварии на свердловской трассе погибла жена блогера из Екатеринбурга Александра Лещёва, об этом мужчина рассказал своим подписчикам.
Лещёв рассказал, что намеренно отправил жену на автобусе, думая, что так будет безопаснее. У супругов есть маленькая дочь, теперь блогер остался отцом одиночкой. 

Ранее стало известно, что рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.

Предположительно, авария произошла в результате того, как автобус решил обогнать попутный автомобиль.

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#автобус
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#автомобиль
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#дтп
#погибшие
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Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав
15 ноября 2023, 09:17

Фото: iStock/marchmeena29

Жительница Приморья, которая родила ребёнка дома и сразу же сожгла его в печи, уже была лишена родительских прав в отношении двоих детей, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам источника агентства, ранее женщину лишили родительских прав в отношении детей 2008 и 2011 годов рождения, поскольку она ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. 

Ранее стало известно, что в полицию приморского посёлка Оленевод обратилась женщина, которая заявила, что её соседка родила ребёнка, однако, он сразу же пропал. Правоохранители нагрянули в дом матери с проверкой, но никаких следов новорожденного обнаружить не смогли. Женщина самостоятельно пояснила, что родила дома, а затем решила избавиться от ребёнка.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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#убийство
#уголовное новорождённые
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#права
#алкоголь
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Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
15 ноября 2023, 08:58

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов, об этом заявил директор всех газовских больниц Мухаммад Закут в интервью для Al-Mayadeen.
«Оккупанты (израильские войска) совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов», - прокомментировал ситуацию Закут.

Ранее в израильской армии заявили, что о проведении военной операции в «Аш-Шифа». При этом, военные отметили, что операция носит разведывательный характер и направлена против палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявила, что старается не навредить пациентам клиники. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#военные
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#сектор газа
#палестина
#хамас
#больница
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В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий
15 ноября 2023, 08:38

Фото: iStock/MarianVejcik

Школьница из Москвы едва не стала инвалидом, упав с лошади во время занятий по конному спорту, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30 октября пятиклассница приехала на очередную тренировку по конному спорту в клуб Ellhorse на базе КСК ЦСКА. Её сопровождала няня. 

В момент тренировки, лошадь начала бешено скакать галопом. Девочка растерялась и вылетела из седла на одном из поворотов. В это время тренер, которая должна была находиться рядом с ребёнком на манеже, сидела на трибуне. После падения она подбежала к ученице и попыталась её поднять, чего делать категорически нельзя. 

В результате, девочка едва не стала инвалидом. У неё диагностировали перелом четырёх позвонков, теперь ей придётся заново учиться сидеть и ходить.

Отмечается, что после случившегося тренер просто заблокировала мать девочки во всех мессенджерах. 

Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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#москва
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МВД: В Красноярском крае восьмерых детей бросили в доме без тепла и еды
15 ноября 2023, 08:27

Фото: iStock/kieferpix

В доме в Енисейском районе Красноярского края обнаружили восьмерых детей, которые находились в холодном доме без присмотра и пищи, об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
По информации министерства, в полицию позвонил местный житель, сообщивший о восьми несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет, которые находятся в опасных условиях.

Прибывшие на место происшествия спасатели действительно обнаружили брошенных детей в холодном доме. В момент прибытия в доме с детьми находились посторонние люди, которые распивали алкоголь. 32-летней матери в доме не было.

При этом, у детей отсутствовала приготовленная пища, вокруг царила антисанитария. 

Несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение, а их мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
15 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/Motortion

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры, об этом сообщили в региональном Минздраве.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 318-м километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов».

Рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм. 

Отмечается, что в настоящий момент всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. 

Вчера в Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.

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ФСБ: Против жителя Хакасии возбудили дело за призывы разбираться с политиками
15 ноября 2023, 08:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Против жителя Хакасии возбудили уголовное дело за призывы разбираться с российскими политиками, об этом сообщили в ФСБ по Республике Хакасия.
По информации ведомства, подозреваемый администрировал страницу в социальной сети «ВКонтакте», на которой размещал посты с призывами к посягательству на жизнь российских государственных деятелей. Мужчина 1986 года рождения пропагандировал радикальные взгляды и продвигал идея террористической деятельности. 

Личность подозреваемого была установлена, на него возбудили уголовное дело за призывы к террористического деятельности, а также за призывы к насильственным действиям в отношении российских властей.

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#фсб
#политика
#террористы
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Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области
15 ноября 2023, 07:51

Фото: iStock/Naypong

Неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дрон попытался совершить атаку около 7 утра 14 ноября. По неуточненной причине, устройство потерпело крушение и рухнуло на территорию завода.

В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать. 

По предварительной информации, в момент атаки в цеху никого не было, никто не пострадал.

Напомним, вчера беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.

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