Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации

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Подмосковные силовики пресекли противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Управление собрало исчерпывающие доказательства причастности Жасурбека Очилдиева 1998 года рождения к деятельности запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Он распространял идеологии «всемирного исламского халифата».
Западный окружной военный суд признал Очилдиева виновным в организация деятельности террористической организации и участии в её деятельности такой организации. Его приговорили к лишению свободы на 11 лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Западный окружной военный суд признал Очилдиева виновным в организация деятельности террористической организации и участии в её деятельности такой организации. Его приговорили к лишению свободы на 11 лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
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Лора Луганская