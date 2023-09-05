Ущерб от пожаров в Европе оценили

Фото: iStock/Distortion Media
В текущем году лесные пожары нанесли европейским странам экономический ущерб в размере примерно 4,43 миллиарда долларов, включая расходы на тушение пожаров и восстановление территории. Эти данные предоставлены профильной организацией Distrelec и опубликованы в Bloomberg.
Испания следует за Грецией по объему ущерба. В этой стране было уничтожено около 84 тысяч гектаров земли, и стоимость повреждений составила 941 миллион долларов. Также лесные пожары сильно повредили Италию и Португалию, причем ситуация обострилась из-за изменения климата.
Читайте также:
Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве
В Днепропетровской области поразили объект инфраструктуры, вспыхнул пожар
МЧС: В Видном полностью ликвидирован крупный пожар
Артем Кузьмин