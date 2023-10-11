«Услышал хруст»: В Омске парень получил травму во время секса

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В Омске молодой человек сломал член во время экспериментов с новыми позами в сексе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Теперь парню придется месяц воздержаться от соития.
Влюбленная пара выпила алкоголь и решила попробовать новые позы в сексе. Идея обернулась травмой для мужчины. Пара услышала какой-то хруст в процессе, а парень почувствовал резкую боль — пенис омича опух и посинел. Травмированного парня доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз: разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.
Ему сделали операцию и через неделю выписали. Врачи запретили проводить экспериментатору манипуляции с его половым органом в течение месяца.
Ранее сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ему сделали операцию и через неделю выписали. Врачи запретили проводить экспериментатору манипуляции с его половым органом в течение месяца.
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Алина Юрчак