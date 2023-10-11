«Услышал хруст»: В Омске парень получил травму во время секса

Житель Ачинска Красноярского края, которого пригласили на беседу с супругой и дочкой в отделении полиции для проверки возможного насилия над несовершеннолетней дочкой, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Красноярскому краю.