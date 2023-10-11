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«Услышал хруст»: В Омске парень получил травму во время секса

Shot: житель Омска сломал пенис во время секса со своей девушкой
11 октября 2023, 08:52
Фото: istock / monstArrr_

Фото: istock / monstArrr_

В Омске молодой человек сломал член во время экспериментов с новыми позами в сексе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Теперь парню придется месяц воздержаться от соития.
Влюбленная пара выпила алкоголь и решила попробовать новые позы в сексе. Идея обернулась травмой для мужчины. Пара услышала какой-то хруст в процессе, а парень почувствовал резкую боль — пенис омича опух и посинел. Травмированного парня доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз: разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.

Ему сделали операцию и через неделю выписали. Врачи запретили проводить экспериментатору манипуляции с его половым органом в течение месяца.


Ранее сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Ачинске подозреваемые в насилии дочери порезал себя осколком от смартфона
В полиции Ачинска возможный насильник дочери порезал себя осколком телефона
11 октября 2023, 07:22

Фото: istock / Tomas Ragina

Житель Ачинска Красноярского края, которого пригласили на беседу с супругой и дочкой в отделении полиции для проверки возможного насилия над несовершеннолетней дочкой, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Красноярскому краю.

Инспекторы по делам несовершеннолетних узнали информацию о насилии над несовершеннолетней. После чего, 9 октября, отца, мать и 17-летнюю дочь пригласили для проверки в отделение.

В процессе опроса мужчина отошел в туалет и нанес там себе порезы осколком телефона. Правоохранительные органы помогли ему и передали скорой помощи. 

Следователи проводят проверку по факту случившегося, материалы об изнасиловании переданы в следственные органы.  

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мужчина
#новости
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В Красноярске проверяют информацию о травле школьника из-за видео с тараканами
Красноярская полиция изучает данные о травле школьника из-за видео с тараканами
11 октября 2023, 06:17

Фото: iStock/Dzurag

Полиция проверяет информацию о травле школьника в Красноярске, разместившего в соцсетях видео об антисанитарии в школьной столовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Телеграм-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором подросток рассказывает, что его начали травить в школе учителя и ученики после размещения им видео в социальных сетях о тараканах в школьной столовой. По словам школьника, его пытались унизить, угрожали, а позже вызвали к директору.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», — говорится в публикации.

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#сотрудники
#ученики
#рф
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В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль
Дептранс: В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль
11 октября 2023, 05:19

Фото: iStock/GummyBone

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На Волгоградском проспекте (в районе развязки с Новорязанским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Уточняется, что в районе возгорания движение не затруднено. Причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавший в настоящее время отсутствует.

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#возгорание
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#москва
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МК: Мошенники из «министерства образования РФ» похитили у женщины 3,7 млн рублей
11 октября 2023, 05:00

Фото: iStock/JuYochi

В Южно-Сахалинске 49-летняя женщина перевела 3,7 млн рублей, взятых в кредит, мошенникам. Об этом пишет «МК» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области.
Потерпевшая сообщила в полицию, что 30 сентября с ней связались неизвестные, представившееся сотрудниками Министерства образования России. Аферисты сказали, что на её имя якобы кто-то оформил кредит, и для его аннулирования ей нужно «исчерпать кредитный лимит». Сахалинку не смутило, что звонок поступил именно из Минобра, и она взяла в банках займы на общую сумму 3 749 750 рублей. Деньги женщина перевела на счёт, указанный злоумышленниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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#кредит
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В Омске 19-летнего россиянина осудили на 2,6 года за лжеминирование
11 октября 2023, 04:42

Фото: iStock/OlFedv

В Омске советский районный суд приговорил 19-летнего местного жителя к 2,5 года лишения свободы за лжеминирование школ и детских садов в десяти российских регионах. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Омича признали виновным по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Его также обязали пройти амбулаторное лечение в психиатрическом стационаре. С молодого человека взыскали 2 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба и взяли под стражу в зале суда.

Судом установлено, что весной 2021 года фигурант дела, являясь учеником десятого класса, с мобильного телефона и домашнего компьютера зарегистрировал несколько адресов электронных почт. Позднее он отправил с них 204 письма с ложными сообщениями о якобы заложенных в детских садах, школах и госучреждениях взрывных устройствах.

Сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД вычислили молодого человека, который объяснил свои действия местью двум одноклассницам, смеявшимся над ним. Поддельные почты он зарегистрировал на имена их отцов.

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В Подмосковье тушат крупный пожар на складе со стройматериалами
#мвд
#фсб
#лечение
#ук
#письма
#сотрудники
#рф
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В Подмосковье тушат крупный пожар на складе со стройматериалами
11 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В двухэтажном складе со строительными материалами в деревне Захарово под Москвой произошел пожар. Площадь возгорания составила 675 квадратных метров.
Как подчеркнули в в Telegram-канале МЧС России, огонь удалось локализовать. В ликвидации возгорания участвуют 32 спасателя и 9 единиц пожарной техники.



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#сво
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В Подмосковье ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке
Ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке в детском саду в Одинцово
11 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/jarabee12

В одном из детских садов в Одинцово появилась информация о случайной вакцинации ребенка против гриппа, сообщает Telegram-канал «Депутат из Одинцово».
По данным этого источника, мать маленькой девочки предоставила письменный отказ от вакцинации, однако несмотря на это, ребенка все равно вакцинировали. Сотрудники детского сада объяснили женщине, что случилась ошибка в идентификации детей. Следует отметить, что после вакцинации у ребенка возникла повышенная температура.

Администрация учреждения провела дисциплинарное взыскание в отношении воспитателя, а также Одинцовская областная больница провела дополнительный инструктаж по соблюдению правил идентификации пациентов.

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#температура
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#администрация
#сотрудники
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На складе обнаружили человеческий палец и следы крови
The Thaiger: на складе в Таиланде обнаружили человеческий палец и следы крови
11 октября 2023, 02:44

Фото: iStock/Prathaan

В туалете склада в Бангкоке, Таиланд, был обнаружен человеческий палец, сообщает издание The Thaiger.
Найденная часть тела находилась в мусорной корзине, и на складе обнаружены следы крови в трех разных местах. Полицейские провели анализ записей видеонаблюдения, где было видно, что ночью на склад прибыл неизвестный мужчина на мотоцикле. Он припарковал свой транспорт и провел некоторое время внутри склада. Затем он столкнулся с охранником, когда покидал территорию склада.

 Охранник запросил у него объяснение того, как он оказался на складе, и мужчина утверждал, что пришел посетить туалет. После разговора он сел на мотоцикл и уехал. Полиция выяснила, что этот мужчина не имеет никакой связи со складом, и ведется расследование случая.

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Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии артиллерийским огнём
11 октября 2023, 02:15

Фото: iStock/e-crow

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в Израиле зафиксирован обстрел со стороны Сирии.
«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — говорится в Телеграм-канале израильской армии.

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

В качестве ответной меры ЦАХАЛ выпустила «в сторону источника запусков в Сирии» артиллерийские и минометные снаряды.

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