Установлена личность дебошира, который угрожал оружием в травмпункте в Москве

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52-летний Сергей Обухов угрожал оружием в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Обухов пригрозил сотрудникам поликлиники пневматическим пистолетом, который якобы находится у него в сумке, а после сбежал.
Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. По информации 112, Обухов был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он будучи пьяным, оскорблял и угрожал саперной лопаткой сотруднику полиции.
В ближайшее время мужчине предстоит пройти медосвидетельствование.
Напомним, мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках.
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Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. По информации 112, Обухов был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он будучи пьяным, оскорблял и угрожал саперной лопаткой сотруднику полиции.
Напомним, мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках.
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Екатерина Коршунова