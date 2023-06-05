Установленные в Подмосковье камеры помогли задержать двух автоугонщиков

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Жительница Балашихи лишилась припаркованного на улице автомобиля
В Московской области по горячим следам задержали двоих автоугонщиков. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по региону.
В полицейский участок обратилась жительница Балашихи, которая рассказала о пропаже припаркованного на улице Заречной автомобиля. Ущерб она оценила в 2,5 млн рублей.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, с какого возраста можно оставлять ребёнка в машине.
В полицейский участок обратилась жительница Балашихи, которая рассказала о пропаже припаркованного на улице Заречной автомобиля. Ущерб она оценила в 2,5 млн рублей.
По данным ведомства, ими оказались ранее судимые 42-летний житель Северо-Кавказского федерального округа и 36-летний уроженец ближнего зарубежья. Иномарку вернули хозяйке.
«По камерам видеонаблюдения, установленным на улицах города, полицейские выявили маршрут передвижения иномарки. Вскоре в бесхозном гараже в Орехово-Зуевском городском округе они задержали двоих подозреваемых в угоне мужчин», – говорится в сообщении.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, с какого возраста можно оставлять ребёнка в машине.
Лора Луганская