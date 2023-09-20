Установлено местонахождение двух жильцов рухнувшего от взрыва газа дома в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Затем произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей.
По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа и последующего обрушения пять человек погибли и 13 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы. Остальные шесть от госпитализации отказались. Среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
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