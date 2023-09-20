Установлено местонахождение двух жильцов рухнувшего от взрыва газа дома в Балашихе

В одной из разрушенных квартир многоэтажного дома в Балашихе, где утром взорвался газ, может оставаться пятилетняя девочка, об этом спасателям сообщил дядя малышки.

35-летняя сестра Алексея была доставлена в реанимацию, а её пятилетняя дочь Софа находится под завалами.

Женщина в момент взрыва находилась на кухне в квартире на 3 этаже, а малышка, скорее всего, спала в своей комнате. Во время повторного обрушения, предположительно, на комнату, где спала Софа упала стена. Если, как говорит Алексей, девочка проснулась от шума и пришла к маме на кухню, то есть вероятность, что она жива.

«Про ребёнка вообще ничего не слышно. Произошел обвал плиты, накрыло сотрудников МЧС. Провал ушёл на второй этаж. Если Софа не проснулась и не ушла в маме на кухню, я не знаю…», - сказал дядя малышки Алексей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.