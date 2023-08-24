Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель, устроивший ДТП в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.
Предположения подтвердил результат медицинского освидетельствования. Виновник ДТП находился под действием наркотического вещества.
В результате аварии, пострадали 11 человек. На полном ходу, автомобиль влетел в остановку, на которой стояла толпа людей. Среди пострадавших есть дети.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Крестьянова