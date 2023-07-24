Утечка опасного вещества произошла на железной дороге в Приамурье

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На станции Талдан в Амурской области из грузового вагона произошла утечка опасного токсичного вещества этилмеркаптана. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Сковородинская транспортная прокуратура инициировала проверку, по результатам которой будет дана надлежащая оценка исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при перевозке опасных грузов.
Течь была обнаружена в понедельник, 24 июля, при осмотре грузового поезда, следовавшего по маршруту Хабаровск - Иркутск на Забайкальской железной дороги. Товарный вагон отцепили для устранения неисправности. Специалисты устанавливают причины случившегося.
Этилмеркаптан (этантиол, одорант) — это бесцветная жидкость с резким сильным запахом, напоминающим запах тухлых яиц. Он особо токсичен, относится к классу сильнодействующих ядовитых веществ. Его относят ко второму (II) классу опасности.
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Течь была обнаружена в понедельник, 24 июля, при осмотре грузового поезда, следовавшего по маршруту Хабаровск - Иркутск на Забайкальской железной дороги. Товарный вагон отцепили для устранения неисправности. Специалисты устанавливают причины случившегося.
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Александр Бойцов