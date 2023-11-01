Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.
«Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ», — сказала Мамаева.Суд признал нарушителей виновными и в отношении восьмерых человек назначил административный арест сроком на 8 суток, а двоим по 60 часов исправительных работ, в связи с состоянием здоровья.
Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.
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Алина Юрчак