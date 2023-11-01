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Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15
01 ноября 2023, 07:09
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

Количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

«Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ», — сказала Мамаева.
Суд признал нарушителей виновными и в отношении восьмерых человек назначил административный арест сроком на 8 суток, а двоим по 60 часов исправительных работ, в связи с состоянием здоровья.


Ранее сообщалось, что на борту самолёта, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, более половины пассажиров были гражданами Израиля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#рф
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SHOT: Во Владивостоке психически больная мать зарезала сына и легла спать дальше
01 ноября 2023, 07:20

Фото: iStock/Michael_Nesterov

Во Владивостоке психически больная мать в ночь на 1 ноября зарезала собственного четырёхлетнего сына, после чего дальше спокойно легла спать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всё произошло в одном из коттеджей на улице Демьяна Бедного в столице Дальневосточного округа. Тело мальчика в луже крови нашёл его отец, прибежав в спальню на крики сына.Выяснилось, что ножевые ранения в шею, живот и грудь, оказавшиеся для него смертельными, нанесла ребёнку его собственная 45-летняя мать. После этого детоубийца спокойно отправилась досыпать.

Мужчина пояснил прибывшим на место преступления правоохранителям, что в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Вскоре после этого у его жены начало прогрессировать психическое расстройство: она перестала узнавать родного сына и часто слышала какие-то голоса. Тогда отец с сыном остались жить в Сочи, а она вернулась во Владивосток, чтобы начать лечение в психиатрической больнице. Неделю назад мужчина привёз мальчика навестить маму, и в одну из ночей и случилась эта страшная трагедия.

Сейчас женщина уже задержана полицией и даёт признательные показания. За содеянное ей грозит до двадцати лет тюрьмы.

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#дети
#мать
#больные
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Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя
01 ноября 2023, 06:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тунисе мужчина по велению голоса в голове забил себе два гвоздя в мошонку. Об этом пишет Daily Mail.
Спустя два дня после произошедшего житель Туниса обратился к медикам с жалобой на боль в яичке. В ходе осмотра пациент признался, что по приказу несуществующего человека забил себе в мошонку два гвоздя. В ходе обследования выяснилось, что один из гвоздей длиной шесть сантиметров пронзил мошонку мужчины в двух местах.

Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что его яички не были повреждены. Мужчине поставили диагноз шизофрения.

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#мужчины
#диагноз
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Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома
01 ноября 2023, 05:30

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра, сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение около 4:00 мск. Сейчас идёт проливка и разборка пострадавших конструкций.

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#пожар
#иркутская область
#происшествия
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«Общественное»: Новые взрывы раздались в Хмельницкой области Украины
01 ноября 2023, 04:57

Фото: iStock/ponomarencko

В Хмельницкой области снова звучат взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» без каких-либо подробностей. Это уже вторая серия взрывов за ночь со вторника на среду.
Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в районе города Хмельницкий (Хмельницкая область Украины), а также в районе Лубен, в Кременчуге и Миргороде (Полтавская область). Кроме того, прошла информация о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
#взрывы
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«Известия»: В РФ выявили схему легализации наркодоходов на 2,5 млрд рублей
01 ноября 2023, 04:17

Фото: iStock/artoleshko

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что использование «дропов» вызывает обеспокоенность у службы. Об этом пишут «Известия».
По словам собеседника издания, «сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаём другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции». 

Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ. 

«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал Чиханчин.

Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.

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#полиция
#интернет
#карты
#операции
#расследование
#служба
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в 14 километров
01 ноября 2023, 03:48

На Камчатке усилилось извержение вулкана Ключевской. Столб выброшенного им пепла поднялся уже на высоту около 14 километров, сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).




Накануне из Ключевского уже произошло несколько сильных пепловыбросов: вулкану присвоили наивысший, красный код авиационной опасности, а в нескольких камчатских посëлках прошли пеплопады.

Активность Ключевского проявляется чередованием потоков лавы, которые стекают с вулкана вдоль его южных склонов по Апахончичскому и Козыревскому желобам. В результате взрывной деятельности типа стромболиан лава выбрасывается на высоту до 500 метров над кратером. Спутниковые данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения  (КVERT) также показали, что шлейф пепла распространяется на расстояние до 280 километров к юго-востоку от вулкана.

Ключевской является самым высоким из всех действующих вулканов Евразии, его высота составляет 4750 метров. Вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки и находится всего в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Ключи.

Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».


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#заповедник
#парки
#данные
#ключи
#камчатка
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На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека
МЧС: На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека
01 ноября 2023, 02:42

Фото: iStock/Diy13

В Южно-Сахалинске при пожаре в частном доме в среду, 1 ноября, погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека», — проинформировали спасатели.

По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в момент прибытия пожарных частный дом горел открытым пламенем на площади 50 квадратов.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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#спасатели
#мчс
#дом
#пожар
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ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса
01 ноября 2023, 01:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.
«Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину», — заявили в столичной полиции.

По информации источников агентства, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.

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#автобус
#происшествия
#смерть
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Минобороны: Над Курской областью перехвачено два украинских беспилотника
01 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над территорией Курской области. Об этом сообщило 1 ноября Минобороны России.
Также в военном ведомстве уточнили, что эта попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена около 23:30 мск.

Ранее во вторник, 31 октября, Минобороны сообщило о том, что украинский БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородской областью.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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