Увеличилось число погибших россиян в хостеле в Алма-Ате

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В Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана.
Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.
Всего на момент пожара в хостеле находились 72 человека. Причины ЧП выясняются. Место происшествия оцеплено.
Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.
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ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.
Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.
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ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
Мария Фирсова