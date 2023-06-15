Увеличилось число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС

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Госпитализированы 93 человека. Минздрав Херсонской области вакцинировало 627 человек, которые были эвакуированы с затопленных территорий.
За минувшие сутки из зоны подтопления были эвакуированы 277 человек, всего— более 7,5 тысячи, в их числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан.
Ранее разрушение Каховской ГЭС признано ЧС федерального уровня. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС, пишет издание РБК.