Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в столичном метро

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При столкновении поездов в столичном метро на станции Печатники получил травму подросток. Таким образом, число пострадавших при ЧП увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось о трех пострадавших. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки. При столкновении поездов в кабине одного из них был зажат машинист. Сотрудникам экстренных служб долго не удавалось извлечь мужчину из деформированной кабины. Однако сейчас его уже спасли.
По предварительным данным, столкновение двух поездов в московском метро случилось из-за отказа тормозов. Информацию сообщает департамент транспорта Москвы. По данным Дептранса один из поездов был перегоночными.
Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.
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Ранее сообщалось о трех пострадавших. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки. При столкновении поездов в кабине одного из них был зажат машинист. Сотрудникам экстренных служб долго не удавалось извлечь мужчину из деформированной кабины. Однако сейчас его уже спасли.
Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.
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Элина Позднякова