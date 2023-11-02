УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов

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За 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на своей странице в X.
«На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Тюрк.
Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о притеснении свободной журналистики в странах Запада. По ее словам, аннулирование аккредитации корреспондентов и репортеров из стран, которые неугодны некоторым европейским лидерам - это пример откровенной дискредитации журналистской деятельности.
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Евгения Парфентьева