Узбек обокрал своего друга, служившего на СВО

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В сентябре прошлого года предпринимателя мобилизовали. Он доверил своему другу все счета, бизнес, а также свою квартиру.
Выяснилось, что пока коллега служил на СВО, узбек поселил в его квартире свою любовницу. Из дома также пропали украшения, заначка с долларами и даже обручальные кольца родителей. Также со счета москвича пропала часть выплат за службу. Суммарно коллега обманул военного примерно на 3,9 миллиона рублей.
Сейчас предприниматель пытается вернуть все украденное.
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