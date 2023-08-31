В Абхазии 15-летняя россиянка спасла тонущего мальчика

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15-летняя туристка, которая приехала отдохнуть на курорт из Вологды, заметила, как 9-летний мальчик нырнул в воду и долго не поднимался на поверхность. Девушка бросилась на помощь.
В МЧС высоко оценили поступок россиянки, грамотные действия которой помогли спасти ребёнка.
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