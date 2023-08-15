В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже

Фото: iStock/Sinenkiy
Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину задержали в Абхазии по подозрению в краже сумки, содержащей 65 тысяч рублей и документы. Местное МВД квалифицировало это как крупное хищение.
«Жительнице Челябинской области предъявлено обвинение в хищении имущества в крупных размерах. Происшествие случилось у кассы Новоафонской пещеры, где неизвестным лицом была украдена сумка с деньгами в размере 65 тысяч рублей и документами у жителя Пицунды», — сообщило МВД Абхазии.Отмечается, что подозреваемая Бикмулина призналась в совершении преступления, и у нее было изъято похищенное имущество.
Читайте также:
В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки
Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Екатеринбургский студент планировал вступить в РДК* на Украине
Артем Кузьмин