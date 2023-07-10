В Абхазии без вести пропала москвичка

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Глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.
Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
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Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.
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Мария Фирсова