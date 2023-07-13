В Абхазии четвертый день ищут москвичку, которую унесло течением реки

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Спасатели четвертый день ищут москвичку, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным МЧС, утром в воскресенье, 9 июля, туристку из Москвы, которая отдыхала вместе с мужем в Гагрском районе, унесло течением реки. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в селе Алахадзы Гагрского района.
Женщина переходила через маленький ручей, в момент, когда резко поднялся уровень реки, ее смыло вместе с мостиком.
В ведомстве сообщили, что ведение поисков продолжается.
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказывал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
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Женщина переходила через маленький ручей, в момент, когда резко поднялся уровень реки, ее смыло вместе с мостиком.
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказывал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
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Екатерина Коршунова