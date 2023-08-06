В Абхазии изъяты тысячи литров несертифицированного алкоголя

Фото: istockphoto/bhofack2
Крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.
На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост потребления алкоголя. При этом россияне больше всего предпочитают слабоалкогольные напитки, пиво и пивную продукцию. Об этом «Радио 1» рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По словам эксперта, главным алкогольным напитком у россиян считается пиво. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает все 80%.
Читайте также:
В Центре исследования алкогольного рынка назвали самый любимый напиток россиян
Минфин планирует понизить минимальную цену на этиловый спирт
Владельца заводов, производящих водку «Хортиця», внесли в список террористов
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост потребления алкоголя. При этом россияне больше всего предпочитают слабоалкогольные напитки, пиво и пивную продукцию. Об этом «Радио 1» рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Читайте также:
В Центре исследования алкогольного рынка назвали самый любимый напиток россиян
Минфин планирует понизить минимальную цену на этиловый спирт
Владельца заводов, производящих водку «Хортиця», внесли в список террористов
Мария Фирсова