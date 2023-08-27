В Абхазии перевернулся автобус, который перевозил российских туристов

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В Абхазии автобус Mercedes-Benz с российскими туристами столкнулся с автомобилем Toyota.
Пресс-служба МЧС сообщает что на 85 км автотрассы Псоу — Ингур, рядом с селом Псырцха, столкнулись автомобили «Mercedes-Benz» и Toyota. После столкновения автобус оказался в глубоком кювете.
В аварии пострадали 9 туристов. Их госпитализировали. О состоянии людей, которые находились в Toyota, информации не приводится.
Ранее сообщалось, что в Якутии при опрокидывании вахтового автобуса погиб один и пострадали восемь человек. Авария могла произойти из-за отказа тормозов. Пассажиры сообщили каналу, что во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель сообщил им о проблеме с тормозной системой.
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В аварии пострадали 9 туристов. Их госпитализировали. О состоянии людей, которые находились в Toyota, информации не приводится.
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Мария Фирсова