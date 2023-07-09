В Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва путей

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Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за размыва железнодорожных путей, причиной которого стал сильный ливень.
В пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога» сообщили о приостановке движения поездов.
Движение поездов приостановили из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Около 200 шпал провисли на станции Бзыбь. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не сообщаются.
МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики отложить поездки в Гагрский район, который остался без света.
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Движение поездов приостановили из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Около 200 шпал провисли на станции Бзыбь. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не сообщаются.
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Мария Фирсова