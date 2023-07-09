В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды;

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Работники службы спасения Абхазии спасли более 30 туристов, которые оказались в трех районах страны в условиях плохой погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей спасательной службы.
«В Гулрыпшском районе, около Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной от мира мощными водными потоками. Специалисты поисково-спасательной службы Сухума осуществили эвакуацию десяти туристов и троих местных жителей, использовав веревочную переправу и специальный транспорт, после чего доставили их в столицу. Всего девятнадцать человек были эвакуированы спасателями из летнего лагеря в поселке Мюссер в Гудаутском районе. Также стало известно, что в Гагрском районе в районе села Алахадзы, мать с ребенком, отдыхавшие в одном из отелей, чуть не были унесены в море водными потоками. Благодаря действиям и храбрости очевидцев инцидента, мать и ребенок были спасены», — сообщает источник.
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