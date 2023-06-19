В Ачинске 22-летняя мать пропала с тремя детьми

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Ngs24.ru пишет, что в красноярском Ачинске 22-летняя девушка пропала с тремя детьми
О пропаже девушки стало известно 16 июня. Женщина вместе с семимесячным ребенком направлялась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет. Семья пропала. Телефон горожанки недоступен.
В полицию обратилась свекровь девушки.
Ранее сообщалось, что трое москвичей, в их числе ребёнок, пропали во время прогулки на катере в Камызякском районе Астраханской области. РЕН ТВ пишет, что утром 17 июня туристы вышли на катере Yamaha-100 из Астрахани и двигались в сторону поселка Станья.
В полицию обратилась свекровь девушки.
Мария Фирсова