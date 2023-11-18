В Ачинске друг пропавшего школьника признался в его убийстве

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В убийстве 12-летнего Димы, которого искали в Ачинске двое суток, признался его 11-летний друг.
РЕН ТВ пишет, что, по словам отца мальчика, в день пропажи Дима приходил к ним домой и остался ночевать в курятнике. А за огородом дома, где проживает мальчик, который признался в расправе, нашли следы крови. Школьника задержали. У него взяли кровь на экспертизу, но, по его словам, он ничего не употреблял.
По словам соседки, убийца рос сам по себе, часто вёл себя агрессивно и матерился.
Напомним, 12-летний школьник Дима из Ачинска пропал 16 ноября. Его мать начала бить тревогу, когда он не вернулся из школы. 18 ноября труп ребёнка был найден в реке.
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По словам соседки, убийца рос сам по себе, часто вёл себя агрессивно и матерился.
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Мария Фирсова