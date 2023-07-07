В Ачинске мужчина изнасиловал незнакомку на кладбище

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Девушка написала заявление в полицию, где эксперты составили фоторобот. На насильника завели уголовное дело, правоохранительные органы проводят все необходимые розыскные мероприятия, а также просят местных жителей помочь в обнаружении преступника.
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