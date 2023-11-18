В Ачинске обнаружили пропавшего школьника мертвым с ножевым ранением

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На теле 12-летнего Димы, которого искали двое суток, обнаружили ножевое ранение.
РЕН ТВ сообщает, что труп мальчика лежал в реке Мазулька на окраине Ачинска, в районе улицы 3-я Западная.
Напомним, мальчик ушел из школы 16 ноября, но домой не вернулся. Его мать забила тревогу. Он и раньше уходил из дома, но возвращался. Правоохранители и волонтеры искали школьника 2 дня. Сегодня его обнаружили мертвым.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.
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«Были признаки насильственной смерти. Предварительно, нашли ранение от ножа», – сообщил источник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.
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Мария Фирсова