В Ачинске подозреваемые в насилии дочери порезал себя осколком от смартфона

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Житель Ачинска Красноярского края, которого пригласили на беседу с супругой и дочкой в отделении полиции для проверки возможного насилия над несовершеннолетней дочкой, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Красноярскому краю.
Инспекторы по делам несовершеннолетних узнали информацию о насилии над несовершеннолетней. После чего, 9 октября, отца, мать и 17-летнюю дочь пригласили для проверки в отделение.
В процессе опроса мужчина отошел в туалет и нанес там себе порезы осколком телефона. Правоохранительные органы помогли ему и передали скорой помощи.
Следователи проводят проверку по факту случившегося, материалы об изнасиловании переданы в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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