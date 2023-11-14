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В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

14 ноября 2023, 09:00
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Адыгее легковушка, где находились 5 человек, съехала в реку Белая.
ЧП случилось в Майкопе в станице Ханской. МЧС сообщает, что трое человек смогли выбраться из автомобиля. Сейчас ведутся поиски двух пропавших- женщины и ребёнка.

«Проводится поиск двоих человек: женщины 1989 года рождения и ребенка 2013 года», - сообщают в ведомстве.

К поискам привлечены 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавательных средства.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа. ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.

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Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
14 ноября 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Наркоман из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ, но был задержан за все свои преступления, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 24-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы, однако, был задержан с наркотиками и провёл 11 суток под арестом.

Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.

Выяснилось, что мужчина планировал вступить в легион «Свобода России»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за участие в террористической организации.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация 
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#задержание
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Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать
14 ноября 2023, 08:44

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября. 

16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. В определенный момент между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови. 

После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать, и когда она пришла, то зарезал и её. 

После этого убийца взял карточку из сумки матери, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Приятелю он поведал эту ужасную историю, а тот сделал вид, что ничего особенного в произошедшем не видит.

Однако, после прогулки он позвонил старшему брату подростка, а тот в полицию. Несовершеннолетнего задержали, сейчас с ним работают следователи.

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SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
14 ноября 2023, 07:59

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Здание военного комиссариата в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва, около 21:30 к зданию подошла женщина и швырнула в него бутылку виски с неизвестной жидкостью. Пожара не последовало, только разбилось окно. 53-летнюю злоумышленницу оперативно задержали.

Затем, в районе 0:20 пожилой мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. В результате поджога загорелась оконная рама, еë смог быстро потушить сторож. Выяснилось, что 66-летний поджигатель действовал по указке украинских кураторов, которые писали ему инструкции в мессенджерах. Его также задержали.

Отмечается, что обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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#здание
#подольск
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#военком
#задержание
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ТАСС: В Краснодаре более двадцати улиц остались без света из-за аварии
14 ноября 2023, 06:33

Фото: iStock/Wako_Megumi

Более 20 улиц Краснодара остались без света после того, как произошло аварийное отключение электричества в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.
Причина отключения — отключение на линии 6-10 кВт и отключение ПС "ХЛ-4" и 39 трансформаторных подстанций.

На месте уже работает аварийная бригада, время восстановления энергоснабжения уточняется.

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#электричество
#краснодарский край
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В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест
14 ноября 2023, 05:08

Фото: iStock/Michał Chodyra

Во Владивостоке Ленинский районный суд отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении экс-директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд решил смягчить бывшей чиновнице меру пресечения и отравить её на два месяца под домашний арест.

Анну Алеко обвиняют в получении двух взяток от компании «Интегра» общей суммой пять миллионов рублей. 

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#дело
#арест
#компании
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В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ
14 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/hallojulie

В городе Благовещенск Амурской области в торговом центре ребёнок упал с эскалатора. Об этом пишет «Порт Амур».
Уточняется, что инцидент случился в ТРЦ «Острова» 13 ноября. Шестилетний мальчик пострадал, упав с высоты второго этажа.

«Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, «скорую» уже вызвали, сидят на скамейке, ждут», — рассказала журналистам свидетельница произошедшего.

Ребёнок находится в больнице, информация о его состоянии в настоящее время отсутствует.

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#уголовное травма
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#мальчик
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В Виннице сотрудник СБУ подрался с украинскими военными из-за песни Круга
«Общественное»: СБУ отстранила сотрудника, подравшегося из-за песни Михаила Круга
14 ноября 2023, 03:26

Фото: iStock/nito100

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила своего сотрудника, который подрался с украинскими военнослужащими из-за песни Михаила Круга. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя пресс-службы СБУ.
В результате драки, которая произошла 7 ноября в одном из баров города Винницы, три военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в больницу. Им не понравилось, что сотрудники СБУ слушали песню Михаила Круга «Владимирский централ», и они решили по-мужски разобраться с «предателями», но в итоге пострадали сами.

Нацполиция Украины в итоге возбудила уголовное дело, квалифицировав происшествие как хулиганство.

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#хулиганство
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Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары
14 ноября 2023, 01:14

Фото: сайт СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следкому Самары возбудить по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары уголовное дело. Об этом говорится в Телеграм-канале следственного комитета.
В социальных сетях ранее появилась информация о мигранте, накануне освободившимся из мест лишения свободы, который выложил в Сеть ролик с избиением в Самаре неизвестного молодого человека. Уточняется, что нападавший находится в России незаконно.

«Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в публикации.

Самарские полицейский в настоящее время устанавливают участников и очевидцев инцидента. Местных жителей просят сообщить в ближайший отдел полиции об известных деталях.

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Израильские военные захватили парламент Газы
The Times of Israel: Израильские военные захватили парламент Газы
13 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные (ЦАХАЛ) захватили парламент в Газе и сделали на его трибуне коллективную фотографию. Об этом пишет The Times of Israel.
В публикации говорится, что на фото запечатлены военные бригады «Голани», которые действуют в анклаве в рамках наземной операции.

Отмечается, что в этом здании с 2007 года заседали только члены ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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