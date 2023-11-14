В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Адыгее легковушка, где находились 5 человек, съехала в реку Белая.
ЧП случилось в Майкопе в станице Ханской. МЧС сообщает, что трое человек смогли выбраться из автомобиля. Сейчас ведутся поиски двух пропавших- женщины и ребёнка.
К поискам привлечены 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавательных средства.
Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа. ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.
Читайте также:
В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
«Проводится поиск двоих человек: женщины 1989 года рождения и ребенка 2013 года», - сообщают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа. ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.
Читайте также:
В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
Мария Фирсова