В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

Более 20 улиц Краснодара остались без света после того, как произошло аварийное отключение электричества в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.