В Адыгее отчим избил деревянной палкой четырехлетнего ребенка

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В Адыгее отчим избил четырехлетнего мальчика деревянной палкой, сообщает Следственный комитет по региону.
В больницу Майкопа доставили четырехлетнего ребенка со множественными телесными повреждениями. Выяснилось, что их мальчику нанес сожитель матерь. Мужчина жестоко избил ребенка деревянной палкой. О причине его поступка пока ничего неизвестно.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия, отчима разыскивают.
Ранее житель Родинского района Алтайского края надругался над двумя малолетними дочерями своей сожительницами. Когда матери не было дома, он запугал двух девочек 5 и 8 лет, и совершил над ними действия сексуального характера.
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Евгения Парфентьева