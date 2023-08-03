В Адыгее отчим избил деревянной палкой четырехлетнего ребенка

Автобус, который следовал из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США попал в страшную аварию, погибли 15 пассажиров, среди них пятеро детей, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции штата Найярит.