В Адыгее погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Гуров

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Вадим Гуров погиб в результате падения самолета Л-39 в Адыгее.
Baza пишет, что самолёт разбился вечером 14 августа во время учебного полёта. Во время посадки самолет не попал на полосу, зацепил грунт, а потом столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.
Полковник Гуров погиб на месте, а старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин, который тоже находился в самолёте, получил травмы и был госпитализирован.
Ранее в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Об этом журналистам сообщили в Западном военном округе (ЗВО).
Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Полковник Гуров погиб на месте, а старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин, который тоже находился в самолёте, получил травмы и был госпитализирован.
Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Мария Фирсова