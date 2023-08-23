В Адыгее умер прокурор из Москвы после падения с лошади

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Московский прокурор Анзор Меретуков погиб после падения с лошади в Адыгее.
Сообщается, что во время отдыха на родине, в Адыгее, Анзор Меретуков упал с лошади и ударился головой. Прокурора госпитализировали. 20 дней врачи боролись за его жизнь. Во вторник, 22 августа, Анзор Меретуков скончался.
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