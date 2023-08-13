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В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек

13 августа 2023, 17:59

Фото: iStock/blinow61

В Адыгее уже трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию.

В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.


В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой. Они длятся уже три дня.

Ранее сообщалось, что на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка. Она пробыла в тайге более суток и была найдена в 3,5 км от села, в котором потерялась.

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#подростки
#поиски
#полиция
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Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии
13 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/ViewApart

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам. Об этом сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Они нанесли на постамент символы профашистской политической партии «Железная гвардия», которая действовала на территории Румынии в период между двумя мировыми войнами, и надпись: «Здесь прошли оккупанты.
 
Также уточняется, что за последние 10 лет памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года неоднократно атаковывался вандалами. Сначала он был облит краской, а затем разрушители повредили гранитную плиту.
 
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#памятник
#уголовное вандализм
#молдова
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Взрыв прогремел на 10 этаже жилого дома в Белгороде
13 августа 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Standart

На 10 этаже жилого дома в Белгороде произошел сильный взрыв. Очевидцы рассказывают, что сильно повреждено остекление и фасад дома, а также несколько автомобилей, припаркованных под окнами.
В социальных сетях публикуют фотографии поврежденного фасада дома, передает телеграм-канал SHOT. Официального комментария от администрации города пока не было. Информации о пострадавших пока также нет. На место взрыва уже прибыли экстренные службы, работают пожарные и спасатели. Сообщается, что взрывом повреждены как минимум две квартиры и два автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о предотвращении двух попыток террористических атак со стороны киевского режима. Российскими системами ПВО с разницей в два часа были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

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#спасатели
#губернатор
#квартиры
#пожарные
#дома
#пво
#взрыв
#белгород
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Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире
13 августа 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Известный боснийский культурист Нермин Сулейманович на фоне передозировки стероидами убил четырех человек во время прямой трансляции в соцсетях. За кровавой расправой наблюдали 12 тысяч зрителей.
Сулейманович был известен в своей стране не только как бодибилдер, но и как криминальный авторитет. 35-летний культурист успел получить несколько судимостей за причастность к торговле наркотиками. Впрочем, одно тесно связано с другим: он постоянно принимал стероиды, от которых разум его часто затуманивался и он впадал в буйство.

Вот и на этот раз его не на шутку «накрыло». Сулейманович включил прямую трансляцию в соцсетях и заявил, что сейчас покажет подписчикам «убийство в прямом эфире». После чего хладнокровно застрелил свою гражданскую жену, объявив, что это за то, что та несколько дней прятала от него его ребенка.

На этом помешавшийся культурист не успокоился. Он вышел на улицу и расстрелял первых встречных прохожих. Это оказались отец с сыном. Затем он выстрелил в двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из них был убит на месте, второй находится в больнице с тяжелым ранением. Также была ранена еще одна женщина, проходившая мимо. Когда прибывший усиленный наряд полиции заблокировал стрелка в тесном переулке, он пустил себе пулю в лоб. Убийца покончил с собой, но застреленных им ни в чем не повинных людей уже не вернешь.

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#убийство
#женщина
#полиция
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Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае
13 августа 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Jamiga

Сегодня, 13 августа, в станице Старощербиновская Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Погиб пятилетний мальчик, ехавший на скутере, которым управлял его отчим.
По сообщению Госавтоинспекции Кубани, 22-летний молодой человек, не имеющий права управления, ехал на скутере Racing со своим пасынком. Мотошлемов и другой защитной экипировки на них не было. При подъезде к перекрестку неравнозначных дорог водитель скутера не предоставил преимущества внедорожнику Toyota Rav4, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

От удара скутер отбросило на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Ford Focus. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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#ребёнок
#права
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#происшествия
#дтп
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Пожарные устранили возгорание на складе в Раменском
13 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Matt277

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
В 14:29 по московскому времени пожар, распространившийся на территории в 2,7 тысячи квадратных метров, был локализован.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о риске переброски огня на соседний склад. Благодаря оперативным действиям пожарных, этого удалось избежать и в быстрые сроки потушить пожар. На месте происшествия в Раменском работали более 20 единиц техники и 70 пожарных.

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#раменское
#подмосковье
#пожар
#мчс
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Пожар в подмосковном Раменском может перекинуться на соседний склад
13 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/Diy13

Пожар на складе с семенами в подмосковном Раменском может распространиться на соседний склад. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте происшествия работают 70 пожарных и 26 единиц техники. Существует риск распространения пожара на соседнее здание.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о возгорании большого склада с минеральными удобрениями. Пожар распространился почти на 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные. Выяснением обстоятельств и причин происшествия будет заниматься Раменская прокуратура.

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#пожар
#раменское
#подмосковье
#склад
#удобрения
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В подмосковном Раменском вспыхнул сильный пожар
13 августа 2023, 12:42

Фото: istockphoto/Diy1

В городе Раменское Московской области вспыхнул сильный пожар. Клубы черного дыма поднимаются со стороны промзоны Полигон в районе Донинского шоссе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, горит большой склад, в котором хранятся минеральные удобрения. Площадь, охваченная огнем, составляет уже почти 2 000 квадратных метров. Причины пожара пока уточняются. Местные жители рассказали о сильном хлопке, предшествовавшем появлению языков пламени. Информации о пострадавших нет.

По уточненным данным горящий склад принадлежит компании «ЛАМА ПРО». Фирма специализируется на продаже удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников. Пожар начался около полудня — загорелись пластиковые поддоны, поэтому появился такой плотный черный дым. Пожарные занимаются тушением огня. Раменская прокуратура займется выяснением всех обстоятельств происшествия.

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#склад
#пожар
#удобрения
#жители
#компании
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В Нижнем Новгороде на зрителей салюта упали остатки петард
13 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/howtogoto

В Нижнем Новгороде выясняют причины падения остатков петард на зрителей салюта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления проектами «Центр 800».
Ранее в соцсетях очевидцы показывали последствия салюта музыкального фестиваля «Великая Русь», когда на зрителей посыпались остатки пиротехнических снарядов.

В результате никто не пострадал, к дежурившей на месте проведения фестиваля скорой помощи никто не обращался.

Ответственными службами проводится проверка и выясняются причины инцидента.

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#салют
#фестиваль
#происшествия
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УПЦ: Икона в храме Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала
13 августа 2023, 12:14

Фото: istockphoto/SCM Jeans

Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук неадекватного мужчины. Во время литургии он попытался разбить образ, дважды ударив по иконе камнем.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В сообщении указано, что вандал прямо во время Божественной литургии подошел к иконе и дважды с силой ударил по ней камнем. На опубликованных фотографиях видно, что злоумышленнику удалось разбить стекло, защищавшее лик Спасителя.

Находившиеся рядом прихожане схватили вандала и помешали ему причинить иконе еще больший вред. На место прибыла вызванная следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания свидетелей. Нападавшего задержали. Выясняются причины, побудившие мужчину совершить акт вандализма.
#полиция
#вред
#упц
#храм
#икона
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Подмосковье ищет медработников