В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек

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В Адыгее уже трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию.
В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.
В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой. Они длятся уже три дня.
Ранее сообщалось, что на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка. Она пробыла в тайге более суток и была найдена в 3,5 км от села, в котором потерялась.
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В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.
Ранее сообщалось, что на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка. Она пробыла в тайге более суток и была найдена в 3,5 км от села, в котором потерялась.
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Анастасия Чинкова