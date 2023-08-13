В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек

Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук неадекватного мужчины. Во время литургии он попытался разбить образ, дважды ударив по иконе камнем.

Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В сообщении указано, что вандал прямо во время Божественной литургии подошел к иконе и дважды с силой ударил по ней камнем. На опубликованных фотографиях видно, что злоумышленнику удалось разбить стекло, защищавшее лик Спасителя.



Находившиеся рядом прихожане схватили вандала и помешали ему причинить иконе еще больший вред. На место прибыла вызванная следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания свидетелей. Нападавшего задержали. Выясняются причины, побудившие мужчину совершить акт вандализма.

Александр Бойцов