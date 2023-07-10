В Адлерском районе Сочи пропал мужчина при подтоплениях

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Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи во время подтоплений, которые вызвали ливни.
Telegram-канала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает, что другого мужчину, переходившего реку в Сочи по мосту, смыло потоком воды. Мужчине удалось зацепиться за дерево, его удалось спасти.
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