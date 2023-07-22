В Адыгее произошло смертельное ДТП, погиб ребенок

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Глава республиканской столицы Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале сообщил, что водитель иномарки насмерть сбил 9-летнего ребенка на набережной в Майкопе.
РЕН ТВ сообщает, что автомобиль марки «Mercedes» двигался с очень большой скоростью. За рулем находился судья Майкопского городского суда Антон Горголин.
Машина зацепила другой автомобиль, пробила ограждение и вылетела на пешеходную часть набережной. Отмечается, что «Mercedes» сбил несколько детей, один из которых погиб.
Кумпилов выразил соболезнования семье погибшего и взял под контроль лечение пострадавших.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком.
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Машина зацепила другой автомобиль, пробила ограждение и вылетела на пешеходную часть набережной. Отмечается, что «Mercedes» сбил несколько детей, один из которых погиб.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком.
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Екатерина Коршунова