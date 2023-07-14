В Адыгее пропала 11-летняя девочка

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Спасатели ищут 11-летнюю девочку, которая отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи.
В последний раз пропавшую девочку видели в четверг в районе горного озера, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
В четверг семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но обратно на турбазу девочка не вернулась. Связи в горах нет, поэтому узнать точные обстоятельства происшествия пока невозможно.
Поиски ведутся в районе Майкопского перевала. В 06.00 из Сочи вылетел вертолёт МЧС.
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В четверг семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но обратно на турбазу девочка не вернулась. Связи в горах нет, поэтому узнать точные обстоятельства происшествия пока невозможно.
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Мария Фирсова