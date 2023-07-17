В Адыгее спасатели нашли тело краснодарца, унесенного течением реки

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В Майкопском районе сотрудники МЧС обнаружили тело 28-летнего жителя Краснодара, которого унесло течением реки в июне.
Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.
18 июня мужчина хотел искупаться в реке Белой в районе станицы Даховской. Он прыгнул со скалы в воду. Бурный поток начал уносить его вниз по течению. Мужчина не смог спастись. У очевидцев тоже не получилось прийти на помощь.
Труп мужчины обнаружен в русле реки Белой в районе поселка Каменномостского. Течение унесло мужчину на 20 км от места происшествия.
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18 июня мужчина хотел искупаться в реке Белой в районе станицы Даховской. Он прыгнул со скалы в воду. Бурный поток начал уносить его вниз по течению. Мужчина не смог спастись. У очевидцев тоже не получилось прийти на помощь.
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Мария Фирсова