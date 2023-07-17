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В Адыгее спасатели нашли тело краснодарца, унесенного течением реки

17 июля 2023, 20:16

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

В Майкопском районе сотрудники МЧС обнаружили тело 28-летнего жителя Краснодара, которого унесло течением реки в июне.
Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.

18 июня мужчина хотел искупаться в реке Белой в районе станицы Даховской. Он прыгнул со скалы в воду. Бурный поток начал уносить его вниз по течению. Мужчина не смог спастись. У очевидцев тоже не получилось прийти на помощь.


Труп мужчины обнаружен в русле реки Белой в районе поселка Каменномостского. Течение унесло мужчину на 20 км от места происшествия.

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#Адыгея
#спасатели
#река
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В Туве спасатели нашли потерявшихся в тайге людей
17 июля 2023, 19:24

Фото: IStock/Aleksande

Сотрудники МЧС России нашли тувинцев, которые потерялись в тайге, когда отправились собирать кедровые орехи. Оказалось, что у них сломался автомобиль.
«4 взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 км от села Шуурмак», —сообщили в МЧС.
Люди направляются домой. Помощь врачей им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. 

Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли. Была начата поисковая операция.

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#Тува
#тайга
#МЧС
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Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
17 июля 2023, 19:19

Фото: iStock/zoka74

Следственные органы предъявили жительнице Уфы обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его ругательств. Об этом сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 17-летнего подростка спасли медики. Ему сделали операцию на сердце.

Происшествие случилось 1 июля на территории уфимского СНТ «Вишенка». Сообщается, что между женщиной и несовершеннолетним произошла ссора, в результате которой уфимка ударила потерпевшего ножом в грудь.

После совершения преступления женщина скрылась. По данным ведомства, злоумышленницу удалось задержать. Свою вину она признала.

Напомним, ранее жительница Саратовской области, убившая трех внуков и дочь инвалида, судом приговорена к лишению свободы на 19 лет. Об этом сообщает следственный комитет России.


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#Уфа
#суд
#происшествия
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В Набережных Челнах частный детский сад закрыли из-за вспышки кори
17 июля 2023, 19:13

Фото: istockphoto/s-dmit

Один из частных детсадов в Набережных Челнах временно остановил работу из-за случаев заболеваемости воспитанников корью.
Об этом пишут «Челнинские известия», ссылаясь на главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева. По его данным, корью заболели 5 воспитанников. 

Работа детского центра приостановлена на 40 суток.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался сбить температуру и отравился таблетками. Позже выяснилось, что он заболел корью

Baza пишет, что 3 дня у мужчины держалась температура под 40 градусов, но он решил обойтись без врачей. Лечился ударными дозами парацетамола. 30 таблеток спустя мужчина отравился. Скорая увезла его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Там врачи осмотрели пациента и увидели на его теле сыпь. Оказалось, что мужчина болен корью. Его перевели в инфекционную больницу, а токсикологический центр пришлось закрыть на карантин до 5 мая.

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#корь
#детский сад
#дети
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Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВСУ ударили по Крымскому мосту с моря
17 июля 2023, 18:33

Фото: iStock/Dmetsov

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что усиление мер безопасности на Крымском мосту стало причиной того, что украинские военнослужащие подвергли его атаке с моря. Они использовали надводные беспилотники.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал, что до этого мост был атакован с воздуха, тогда на нем подорвали фуру. По его словам, ВСУ не удается разобраться в вопросах, связанных с работой взрывчатки, так как они не имеют информации о том, какова прочность разных участков конструкции. 
 
«Когда ВСУ подрывали фуру, расчет был на то, что сломаются опоры, а не перекрытие. Но опоры устояли как в прошлый раз, так и в этот, если бы их теракт удался — жертв было бы гораздо больше», - объяснил Леонков. 

Напомним, в утреннее время 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту. Тогда он не раскрыл подробности произошедшего. 

Жертвами трагедии стали два жителя, которые прибыли из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя жена. Их дочь, которая находилась с ними в автомобиле госпитализирована. 

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#Крымский мост
#атака
#беспилотник
#взрыв
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В США товарный поезд сошел с рельсов
17 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/keithbwinn

Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщи в полицейском управлении муниципалитета Уайтмарш.
Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern.

Отмечается, что жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы. В результате инцидента нет пострадавших. 

Товарный поезд перевозил силиконовые гранулы, просыпавшиеся в результате инцидента. Это не представляет угрозы для общества.

Напомним, ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.

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#США
#товарный поезд
#происшествия
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На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
17 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Aleksei Andreev

ДТП с участием двух машин, одна из которых въехала в автобусную остановку, произошло в Москве на Саранской улице. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного дептранса.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал. 

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что движение транспорта в районе Саранской улицы не затруднено.

Напомним, 16 июля, в воскресенье, на северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение. Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.

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#ДТП
#Москва
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Бывшего главного айтишника «Арксбанка» судят по делу о хищении 35 млрд рублей
17 июля 2023, 17:46

Фото: istockphoto / seb_ra

Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана.
Как передает журналист «УтроNews», в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении Сергея Ипатова — бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий «Арксбанка».

Фигурант обвиняется в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло происходить в интересах скандально известного банкира Ильи Клигмана. Банкир, по мнению следователей, являлся скрытым бенефициаром «Арксбанка».
 
Отметим, что Илья Клигман уехал из России и объявлен в международный розыск.

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Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей. 

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#IT
#дело
#хищение
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Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей
17 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/koromelena

Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества экс-начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на сумму 134 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Отмечается, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Расследуется уголовное дело по факту получения взятки.

Щитов обладал активами, стоимость которых составляет более 134 миллионов рублей, а также тремя машинами и шестью объектами недвижимости, которые были оформлены на его родственников и близких.

Сообщается, что Генпрокуратурой был направлен иск для передачи вышеперечисленного имущества Щитова в государственный доход.


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#Ростов-на-Дону
#взятка
#полицейский
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Mash: У пилота рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 не сработал спасательный жилет
17 июля 2023, 16:23

Фото: iStock/jorgeantonio

У пилота разбившегося в Ейске истребителя СУ-25 не сработал спасательный жилет, летчик стал тонуть из-за парашюта, который потянуло на дно.
По информации портала Mash, летчик находился под водой около 10 минут.

Когда самолет стал падать, пилот успел катапультироваться, однако, из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Военный вертолет, прибывший на место крушения, сопровождал лодку с людьми, которым удалось поднять пилота из воды. Мужчину пытались реанимировать, но спасти ему жизнь не удалось. 

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#Ейск
#пилот
#спасательный жилет
#Су-25
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