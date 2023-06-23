В Адыгее задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего девочку в Подмосковье 14 лет назад

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Уточняется, что в 2009 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку в лесу около деревни Фенино в Московской области. Её тело нашли через сутки после пропажи. Оказалось убийца украл у девочки телефон и после продал его в соседнем регионе. Через два года злоумышленник совершил ещё одно преступление — он убил мужчину. Тогда его быстро задержали и посадили на 10 лет.
Преступник признался в содеяном.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Великобритании 40-летнего мужчину приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки.