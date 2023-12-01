Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В «Аэрофлоте» рассказали подробности об экстренной посадке в Южно-Сахалинске

В «Аэрофлоте» рассказали подробности об экстренной посадке в Южно-Сахалинске

01 декабря 2023, 08:26
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Падения давления на одном из шести колёс стойки шасси стало причиной экстренной посадки самолёта в Южно-Сахалинске, об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».
Напомним, об аварийной посадке летевшего из Москвы Boing-737 сообщили в ГУМЧС по региону. Тогда стало известно, что самолёт экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:34 (01:34 по московскому времени). При этом, отмечалось, что никто из находившихся на борту не пострадал.

«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании.


В «Аэрофлоте» отметили, что экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку с соблюдением всех необходимых правил.

Читайте также:

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

Shot: Лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси

ФАС вынесла предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете
#самолет
#москва
#авиакомпания
#аэропорт
Читайте нас в
В Серове воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнему ребёнку
01 декабря 2023, 08:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В Свердловской области воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнего ребёнка, об этом мать пострадавшей девочки рассказала каналу «Россия Урал».
Инцидент произошёл в детском саду города Серов.

По словам матери, она своими глазами видела, как воспитательница со всей силы дёрнула руку её маленькой дочери. При этом, после случившегося, женщина просто дала ребёнку попить воды и начала засовывать вывихнутую руку девочки в рукав комбинезона.

Мать переживает за ту боль, которую испытала её дочь. 

В детском саду же заявили, что произошедшая травма является несчастным случаем. Руководство заявило, что воспитательница, дёрнувшая зу руку ребёнка, получила дисциплинарный выговор.

Читайте также: 

В подмосковном Лосино-Петровском на горке саморез воткнулся в ногу ребенку

В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки
#мать
#травма
#инцидент
#ребёнок
#детский сад
#воспитатель
Читайте нас в
В Ростовской области возбудили дело против полицейских из отдела наркоконтроля
01 декабря 2023, 08:03

Фото: iStock/simpson33

В Ростовской области возбудили уголовное дело против трёх полицейских, которые угрожали местным жителям подбросить наркотики, требуя взятку, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 27-летний Игорь Шиян, 23-летний Вугар Иманов и 25-летний Рустам Юсубов работали в ростовском отделе по контролю за наркотиками. В конце октября всех троих уволили из правоохранительных органов, после проведения внутренней проверки.

Удалось выяснить, что ещё в августе 2022 года они ворвались в ​квартиру к трём местным жителям, избили их и заявили, что они должны заплатить полицейским три миллиона рублей. В противном случае им подкинут наркотики. 

В настоящий момент против всех троих возбуждено ​уголовное дело о вымогательстве.

Читайте также: 

В Москве две женщины умерли после отравления метадоном

Shot: Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах РФ

Нарколог Сараев объяснил, как предотвратить отравления наркотиками в России
#наркотики
#проверки
#уголовное полиция
#вымогательство
Читайте нас в
В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажке
МЧС: В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажке
01 декабря 2023, 07:18

Фото: Фотобанк Московской области

В Хабаровске три человека погибли в пожаре в пятиэтажном доме. Об этом ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило в своём Телеграм-канале.
«Вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02:12 1 декабря (19:12 30 ноября по мск). Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нем планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар», — говорится в публикации.

В квартире сначала вспыхнули домашние вещи, после чего огонь распространился по коридорам и другим этажам. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из жилого дома десять человек. Ещё десять жителей пятиэтажке выбрались на улице без посторонней помощи. Три человека погибли, уточнили в МЧС.

Читайте также:

В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет

Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
#спасатели
#мчс
#вещи
#пожар
#человек
#происшествия
#дома
Читайте нас в
Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай
NDTV: в Индии жена одним ударом в нос убила мужа, отказавшегося везти ее в Дубай
01 декабря 2023, 06:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Пуна, Индия, женщина была арестована за смерть своего мужа после удара по его носу из-за отказа отправиться в Дубай на ее день рождения. Сообщил об этом канал NDTV со ссылкой на местную полицию.
По словам индийских правоохранителей, 36-летний мужчина скончался вследствие удара, который нанесла ему его 38-летняя супруга Ренука после его отказа от путешествия. Удар оказался настолько сильным, что вызвал обильное кровотечение у мужа, Нихила.

Местный представитель полиции отметил, что в результате удара у Нихила были сломаны нос и несколько зубов, а сильное кровотечение привело к потере им сознания.

После инцидента мужчина скончался. Полиция задержала женщину и возбудила уголовное дело в связи с этим случаем для дальнейшего расследования.

Читайте также:

На месторождении Ямала погибли двое нефтяников

В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

Бывшего главу Центра спортивной подготовки приговорили к семи годам колонии
#полиция
#дело
#уголовное дело
#мужчина
#путешествия
#удар
Читайте нас в
Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Shot: лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
01 декабря 2023, 06:33

Фото: istock / welcomeinside

Telegram-канал Shot сообщил о нештатной посадке пассажирского самолета в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси.
По данным источника, во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.

На момент посадки воздушного судна, следовавшего из Москвы, на борту находилось 422 пассажира. Посадка прошла без инцидентов, и пострадавших среди них не было.

Читайте также:

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
#победа
#предупреждение
#президент
#фас
#авиакомпании
Читайте нас в
В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет
Двое детей 12 и трёх лет погибли в ДТП под Новосибирском — МВД
01 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/NadiaCruzova

В Новосибирской области в дорожной аварии погибли двое детей, ещё один человек пострадал. В региональном ГУМВД сообщили, что на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая иномарка. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, 30 ноября вечером женщина 1990 года рождения двигалась по автодороге К-17р за рулём автомобиля Renault Symbol. На 143-м км она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Freightliner.

«После столкновения оба автомобиля совершили съезд в кювет. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров трёх и двенадцати лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля», — проинформировали в ГУМВД по Новосибирской области.

Читайте также:

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь
#дтп
#уголовное женщина
#водитель
#дети
#погибшие
Читайте нас в
Россиянин Дунаев признал вину по делу о кибермошенничестве в США
01 декабря 2023, 05:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Россиянин Владимир Дунаев признал вину по двум эпизодам обвинения со стороны США по делу о кибермошенничестве. В четверг, 30 ноября, в Огайо состоялось заседание суда, пишет ТАСС.
«Владимир Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения, суд принял письменное заявление», — говорится в протоколе.

Уточняется, что приговор гражданину России будет вынесен 20 марта 2024 года.

Владимира Дунаева арестовали в Южной Корее весной 2021 года, после чего мужчину экстрадировали в США. Американская сторона утверждает, что россиянин с 2015 года по 2020 год занимался хищением конфиденциальной информации и денежных средств, а также имел прямое отношение к транснациональной преступной организации, разрабатывающей вредоносное ПО Trickbot.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров
#суд
#приговор
#сша
#дело
#рф
#россияне
Читайте нас в
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»
01 декабря 2023, 04:33

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.
«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку Boing-737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал.

Читайте также:

В Сети появилось видео возвращения восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой

В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
#самолет
#авиакомпании
#аэрофлот
#информация
#новости
#москва
Читайте нас в
В Сети появилось видео возвращения восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой
«Известия» показали возвращение похищенной под Калугой восьмилетней девочки
01 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/Giuda90

Восьмилетняя девочка, пропавшая в Козельске, вернулась домой в четверг, 30 ноября. Соответствующее видео публикуют «Известия».
Ранее в этот день стало известно о похищении ребёнка. По информации издания, злоумышленники похитили Злату Липову в 700 метрах от дома. Восьмилетнюю девочку искали более суток. Позже Злата вернулась домой в сопровождении правоохранителей.



В настоящее время похитителей разыскивает полиция.

Читайте также:

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
#полиция
#мвд
#уголовное ребёнок
#дом
#похищение
Читайте нас в
Достижения.рф